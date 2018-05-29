"Дело Скрипаля" рассыпается на глазах, заявил Лавров

МИНСК, 29 мая — РИА Новости. "Дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств виновности России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, ряд стран Запада — "относительное меньшинство" — спекулирует и злоупотребляет принципом солидарности, пытаясь увести конструктивно настроенные страны в сторону конфронтационной политики по отношению к России.

"Хороший пример в этом ряду — дело Скрипаля, которое рассыпается за отсутствием каких-либо доказательств, каких-либо подтверждений, но, к сожалению, (некоторые страны — ред.) пытаются воспроизводить ту же самую схему по другим поводам", — заявил Лавров на пресс-конференции в Минске.

Инцидент в Солсбери

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери.

В Британии утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", а к инциденту причастна Москва. Россия это категорически отрицает и называет обвинения бездоказательной провокацией.

В середине мая Сергея Скрипаля выписали из больницы, Юлия покинула ее еще в середине апреля. При этом российским дипломатам до сих пор не разрешили с ними встретиться.