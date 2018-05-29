"Дело Скрипаля" рассыпается на глазах, заявил Лавров

МИНСК, 29 мая — РИА Новости. "Дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств виновности России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Хороший пример в этом ряду — дело Скрипаля, которое рассыпается за отсутствием каких-либо доказательств, каких-либо подтверждений, но, к сожалению, (некоторые страны — ред.) пытаются воспроизводить ту же самую схему по другим поводам", — заявил Лавров на пресс-конференции в Минске.
Инцидент в Солсбери
В Британии утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", а к инциденту причастна Москва. Россия это категорически отрицает и называет обвинения бездоказательной провокацией.
В середине мая Сергея Скрипаля выписали из больницы, Юлия покинула ее еще в середине апреля. При этом российским дипломатам до сих пор не разрешили с ними встретиться.