Премьер Израиля пригрозил ответить на обстрелы из сектора Газа

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (201)

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая — РИА Новости. Израильская армия даст мощный ответ на обстрелы из сектора Газа, сказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Угроза от израильского премьера прозвучала после того, как палестинские боевики за утро выпустили три десятка минометных снарядов по южным районам страны.

"Армия обороны Израиля ответит с большой силой. Израиль взыщет высокую цену со всякого, кто попытается нанести ему ущерб", — цитирует главу правительства радиостанция "Кан".

Палестинские обстрелы, одни из самых массированных за последние четыре года, обошлись без потерь с израильской стороны. Военные говорят, что большую часть мин удалось перехватить с помощью противоракетных комплексов "Железный купол".