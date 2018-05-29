Премьер Израиля пригрозил ответить на обстрелы из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая — РИА Новости. Израильская армия даст мощный ответ на обстрелы из сектора Газа, сказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
"Армия обороны Израиля ответит с большой силой. Израиль взыщет высокую цену со всякого, кто попытается нанести ему ущерб", — цитирует главу правительства радиостанция "Кан".
Палестинские обстрелы, одни из самых массированных за последние четыре года, обошлись без потерь с израильской стороны. Военные говорят, что большую часть мин удалось перехватить с помощью противоракетных комплексов "Железный купол".