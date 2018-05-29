Посла России вызвали в МИД Польши из-за инцидента с политологом

ВАРШАВА, 29 мая — РИА Новости. МИД Польши вручил послу России в Варшаве Сергею Андрееву ноту с требованием объяснить ситуацию с задержанием в аэропорту в Москве польского политолога Славомира Дембского.

Ранее Польское радио сообщило, что глава Польского института международных дел Дембский был задержан в московском аэропорту, его не пропустили на территорию России. Как сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, в связи с задержанием Дембского посол РФ был вызван в МИД Польши.

"Замглавы МИД Анджей Папеж вручил послу ноту, в которой мы требуем объяснения этого инцидента", — сообщает польское внешнеполитическое ведомство.

В российском посольстве в Варшаве РИА Новости подтвердили факт вручения послу ноты. "Встреча состоялась, польская сторона выразила протест", — сказал собеседник агентства.