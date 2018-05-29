Украинский прокурор рассказал о высоком уровне преступности среди военных

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Военная прокуратура Украины с апреля 2014 года завела более 27 тысяч уголовных дел на 43 тысячи украинских военных, это около четверти от всех служащих в ВСУ; уровень преступности в армии за последние годы резко вырос, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"С апреля 2014 года резко вырос и остается стабильно высоким уровень преступности среди военнослужащих… За весь период военными прокуратурами в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 27,2 тысячи уголовных производств об уголовных правонарушениях и преступлениях, которые совершили 43 тысячи военнослужащих. Это четвертая часть армии", — сказал Матиос во вторник во время выступления в Харькове, которое транслировал телеканал " 112 Украина ".

По его словам, за неполные пять месяцев 2018 года военнослужащими совершено 5179 преступлений, по которым заведены уголовные дела. При этом за четыре месяца 2017 года, по данным Матиоса, таких преступлений было почти 7,5 тысячи.