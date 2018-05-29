В Европе продолжается разрушение архитектуры безопасности, заявил Грушко

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Разрушение архитектуры безопасности продолжается в Европе, а НАТО продолжает приближаться к российской границе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Продолжается разрушение архитектуры европейской безопасности, основанной на принципе ее неделимости, НАТО продолжает продвигаться к российским границам в нарушение данных российскому государству, руководителям обещания", — заявил Грушко.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".