В бундестаге объяснили рост готовности к диалогу с Россией действиями США

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Рост готовности ФРГ к диалогу с Россией связан с выходом США из соглашения по Ирану, заявил зампредседателя бундестага ФРГ Вольфганг Кубики.

"Как вы заметили, в течение предыдущих двух-трех недель готовность Германии вновь вступить в диалог с Россией увеличивалась, что было обусловлено выходом Соединенных Штатов из соглашения по иранской ядерной программе, что отразило непредсказуемость американской политики", — сказал Кубики на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Как отметил зампредседателя бундестага, США также пытались повлиять на политическую ситуацию в некоторых странах ЕС, в частности, на Польшу и страны Балтии.

По словам Кубики, Россию и Германию связывает не только история, но и особые отношения, а странам необходимо выйти из "мертвой точки".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Он также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.