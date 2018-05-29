Отношения между ЕС и США близки к торговой войне, считает Грушко

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Отношения между США и Евросоюзом подошли к состоянию, близкому к торговой войне, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Президент (США Дональд) Трамп и его администрация монетизировала гарантии безопасности, что было сакральным, теперь имеет определенную цену. И очень четко формулируются требования об увеличении военных расходов. Я не буду говорить, что отношения между США и Евросоюзом подошли к состоянию, близкому к торговой войне", — сказал Грушко, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения 2018".