Российский дипломат назвал Москву и Пекин "стабилизаторами" геополитики

ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Региональная и глобальная стабильность отвечает интересам России и Китая, так как она дает новые дополнительные возможности для развития и сотрудничества, заявил во вторник в Пекине экс-глава МИД РФ (1998-2004), президент Российского совета по международным делам (РСМД) Игорь Иванов.
По его словам, "Россия и Китай не угрожают никому, не дестабилизируют ситуацию ни в одном регионе, наше взаимодействие как раз и направлено на стабилизацию, потому что стабильность региональная и международная отвечает нашим интересам, она дает нам дополнительные возможности для сотрудничества".
Говоря об отношениях Китая и России, бывший министр иностранных дел России отметил, что "наши страны последовательно строят новый тип двусторонних отношений, которые характеризуются равноправием, уважением интересов друг друга, взаимодействием на благо народов двух стран". "Мы никому не угрожаем, не нарушаем интересы третьих стран, таким образом мы закладываем основы, показываем на собственном примере, как можно в дальнейшем строить международные отношения в целом", — сказал он.