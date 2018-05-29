Российский дипломат назвал Москву и Пекин "стабилизаторами" геополитики

ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Региональная и глобальная стабильность отвечает интересам России и Китая, так как она дает новые дополнительные возможности для развития и сотрудничества, заявил во вторник в Пекине экс-глава МИД РФ (1998-2004), президент Российского совета по международным делам (РСМД) Игорь Иванов.

"Россия и Китай могут играть только лишь стабилизирующую роль, мы знаем, что во многих регионах сейчас большое количество проблем, практически нет регионов без проблем. Очень важно, чтобы РФ и КНР взаимодействовали совместно как два постоянных члена СБ ООН, как два дружественных государства в интересах стабильности", — заявил журналистам Иванов на "полях" международной конференции "Россия и Китай: Сотрудничество в новую эпоху" в Пекине.

По его словам, "Россия и Китай не угрожают никому, не дестабилизируют ситуацию ни в одном регионе, наше взаимодействие как раз и направлено на стабилизацию, потому что стабильность региональная и международная отвечает нашим интересам, она дает нам дополнительные возможности для сотрудничества".

"Есть страны, которые специально дестабилизируют ситуацию, чтобы получить какие-то односторонние преимущества, вот это не относится к России и Китаю, наоборот, нашим интересам отвечает именно стабильность", — отметил Иванов.

Говоря об отношениях Китая и России, бывший министр иностранных дел России отметил, что "наши страны последовательно строят новый тип двусторонних отношений, которые характеризуются равноправием, уважением интересов друг друга, взаимодействием на благо народов двух стран". "Мы никому не угрожаем, не нарушаем интересы третьих стран, таким образом мы закладываем основы, показываем на собственном примере, как можно в дальнейшем строить международные отношения в целом", — сказал он.