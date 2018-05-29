США высмеяли председательство Сирии на конференции по разоружению в Женеве

ЖЕНЕВА, 29 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Постпред США при конференции по разоружению в Женеве Роберт Вуд назвал театральным шоу председательство Сирии на КР, заявив, что Соединенные Штаты намерены в определенный момент покинуть заседание.

"Президентство Сирии на конференции по разоружению — это театральное шоу. Это не нормальное президентство. По крайней мере США не будут это рассматривать как таковое", — сказал он журналистам.

Вуд заявил, что "это действительно грустный день для КР". Постпред отметил, что США будут выступать против председательства Сирии и рассчитывают, что остальные страны сделают то же самое.

Сирия стала председателем КР на один месяц. Вуд подчеркнул, что США не будут полностью бойкотировать конференцию в течение этого месяца, однако в какой-то момент покинут заседание и предпримут ряд других шагов.

"Мы собираемся уйти с заседания в определенный момент этим утром. Это будет одной из акций, которые мы предпримем во время этого президентства. Так что оставайтесь с нами", — сказал он.

Постпред подчеркнул, что США также на месяц приостановят свое участие в работе вспомогательных органов КР.