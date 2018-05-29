Автобус с горняками попал в ДТП на Украине, есть пострадавшие

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Автобус с горняками шахты Ингульская попал в ДТП в Кировоградской области, есть пострадавшие, сообщил во вторник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня утром автобус госпредприятия "ВостГОК", перевозивший горняков Ингульской шахты на рабочее место, врезался и перевернул авторефрижератор (с баллонами кислорода). Есть травмированные, сейчас их доставляют в больницу", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

Подробностей аварии и количество пострадавших горняков Волынец не уточнил.

Шахта Ингульская находится в Кировоградской области Украины.