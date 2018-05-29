НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая — РИА Новости. Правительство южного индийского штата Тамилнад во вторник аннулировало контракт на землю, которая была выделена для строительства второго медеплавильного завода Sterlite в городе Тутикорин, передает телеканал NDTV.
Накануне главный министр Тамилнада Эдаппади Паланисвами заявил, что власти штата решили окончательно закрыть действующий медеплавильный завод Sterlite в Тутикорине. Статус второго, нового завода на протяжении недели оставался неопределенным, поскольку вслед за беспорядками в городе высокий суд Ченнаи приостановил его строительство.
Во вторник, 22 мая, Тутикорин захлестнули массовые демонстрации, участники которых требовали закрытия уже существующего медеплавильного завода компании Sterlite Industries, а также выступали против сооружения нового. Горожане полагают, что работа этого предприятия загрязняет Тутикорин и является одной из ключевых причин ухудшения здоровья местного населения, которое наблюдается еще с 2013 года.
По последним данным, жертвами столкновений демонстрантов с полицией, которые продолжались с различной степенью интенсивности на протяжении двух дней, стали 13 человек, более 100 получили ранения. Кроме того, за участие в массовых беспорядках были арестованы не менее 70 человек.