НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая — РИА Новости. Правительство южного индийского штата Тамилнад во вторник аннулировало контракт на землю, которая была выделена для строительства второго медеплавильного завода Sterlite в городе Тутикорин, передает телеканал NDTV.

По его данным, такое решение было принято в связи с протестными настроениями в обществе, которые на минувшей неделе вылились в кровопролитные столкновения полиции с демонстрантами, унесшие жизни 13 человек.

Накануне главный министр Тамилнада Эдаппади Паланисвами заявил, что власти штата решили окончательно закрыть действующий медеплавильный завод Sterlite в Тутикорине. Статус второго, нового завода на протяжении недели оставался неопределенным, поскольку вслед за беспорядками в городе высокий суд Ченнаи приостановил его строительство.

Во вторник, 22 мая, Тутикорин захлестнули массовые демонстрации, участники которых требовали закрытия уже существующего медеплавильного завода компании Sterlite Industries, а также выступали против сооружения нового. Горожане полагают, что работа этого предприятия загрязняет Тутикорин и является одной из ключевых причин ухудшения здоровья местного населения, которое наблюдается еще с 2013 года.

На фоне безуспешных попыток жителей города закрыть вредное, по их мнению, производство, в СМИ появилась информация о том, что Sterlite Industries планируют увеличить выработку продукции на своем заводе в Тутикорине примерно в два раза — до 800 тысяч тонн в год. Это привело к тому, что во вторник агрессивно настроенная толпа численностью порядка 20 тысяч человек вышла на улицы города, протестуя против работы медеплавильного предприятия.

По последним данным, жертвами столкновений демонстрантов с полицией, которые продолжались с различной степенью интенсивности на протяжении двух дней, стали 13 человек, более 100 получили ранения. Кроме того, за участие в массовых беспорядках были арестованы не менее 70 человек.