Роль Китая и России в мире сложно переоценить, заявил генсек ШОС

ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Россия и Китай, являясь ключевыми игроками на международной арене, предлагают позитивную международную повестку, и переоценить их роль довольно сложно, заявил во вторник генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов.

"Трудно переоценить роль России и Китая, которые являются постоянными членами СБ ООН, в глобальном масштабе. Две великие державы сегодня являются ключевыми игроками на международной арене, предлагают позитивную международную повестку дня в интересах всего мирового сообщества и активно влияют на динамику глобальных процессов", — заявил Алимов в ходе международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

По его словам, "важно, что в лице России и Китая, которые твердо и последовательно отстаивают нормы и принципы международного права, мир видит свои надежные стальные опоры в сложном процессе кристаллизации многополярного мироустройства".