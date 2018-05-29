На Украине заявили о потере управления в граничащих с Крымом районах‍

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В ряде граничащих с Крымом районах, в частности в Геническом, наблюдается "потеря признаков государственного управления", заявил в интервью порталу "Обозреватель" постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин.
"Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду", — сказал он.
Бабин заявил, что Россия может воспользоваться ситуацией и прибегнуть к "каким-то силовым или гибридным" действиям, чтобы взять регион под контроль.
"Гибридная угроза" в Азовском море
Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Игорь Кабаненко заявил, что стране надо начать патрулировать азовское побережье для противодействия угрозе со стороны России.
Украинские власти должны ответить России, чтобы "предотвратить кризис", сказал Кабаненко.
Лучше живется в составе России
Российские власти способствуют реальному улучшению жизни в Крыму, заявил в прошлый вторник в эфире канала ZIK бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.
По его словам, строительство моста через Керченский пролив значительно повысит благосостояние крымчан. При этом экс-министр отметил, что Москва сознательно вкладывала в этот проект значительные средства.
Как подчеркнул Червоненко, сегодня в Крыму ведутся масштабные работы по развитию инфраструктуры и улучшению уровня жизни населения. Отдельно он упомянул строительство теплоэлектростанций и расширение системы водоснабжения.
"Чужая территория"
По его словам, там много "природных" россиян, которые сейчас "в эйфории от того, что они живут в России".
"Вот мы все говорим: "Да нет, там наши люди!" Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев. <…> Зачем мы себя дурим?" — заявил писатель в эфире Espreso.TV.
Писатель подчеркнул, что полуостров никогда не был частью страны, а те украинцы, что там проживали, всегда считали Крым "чужбиной".
Крым вновь стал российским в 2014 году после проведенного там референдума, на котором более 96 процентов избирателей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В Кремле неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.