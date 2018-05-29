Эмиссар КНДР прибыл в Пекин, а затем направится в США

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Эмиссар КНДР, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль во вторник прибыл в Пекин, откуда вскоре направится в Нью-Йорк для переговоров о предстоящем саммите, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источники.

По данным газеты, Ким Ён Чхоль проведет в аэропорту Пекина переговоры с официальными лицами КНР и в среду вылетит в Нью-Йорк.

Ранее агентство сообщило, что высокопоставленные чиновники КНДР и США встретятся во вторник в Сингапуре для обсуждения вопросов протокола и безопасности в связи с предстоящей встречей лидеров двух стран — Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с КНДР, однако уже на следующий день заявил, что его страна проводит продуктивные переговоры с Северной Кореей. Он также сказал, что саммит может состояться, как и планировалось, в Сингапуре 12 июня.

После этого заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.