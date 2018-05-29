Посол России в Китае рассказал о развитии сотрудничества двух стран

ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Напряженная международная обстановка и трения со странами Запада является не причиной сближения Москвы и Пекина, а мрачным фоном, на котором ценность двустороннего сотрудничества выглядит более отчетливо, заявил во вторник посол России в Китае Андрей Денисов.

"В конечном счете, напряженная международная обстановка и известные трения со странами Запада это вовсе не причина сближения Москвы и Пекина, как утверждают некоторые эксперты, а это тот, признаем, довольно мрачный фон, на котором ценность российско-китайского сотрудничества для наших стран и для всего мира в целом видится еще более ярко и отчетливо", — заявил Денисов на международной конференции "Россия и Китай: Сотрудничество в новую эпоху".

Он напомнил, что с начала этого года уже состоялся обмен рядом визитов высокопоставленных чиновников России и Китая, а в июне ожидается главное событие в двусторонней повестке РФ и КНР — встреча лидеров двух стран и их совместное участие в саммите лидеров стран ШОС.

"Столь интенсивные двусторонние обмены и дальше продолжат укрепляться по всем направлениям, в их поступательном характере нет ничего конъюнктурного, их основа – широкое совпадение коренных интересов, общие подходы к мировым вопросам и желание обеспечить прежде всего собственное развитие", — отметил дипломат.