Посол России в Китае рассказал о развитии сотрудничества двух стран

ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Напряженная международная обстановка и трения со странами Запада является не причиной сближения Москвы и Пекина, а мрачным фоном, на котором ценность двустороннего сотрудничества выглядит более отчетливо, заявил во вторник посол России в Китае Андрей Денисов.
Он напомнил, что с начала этого года уже состоялся обмен рядом визитов высокопоставленных чиновников России и Китая, а в июне ожидается главное событие в двусторонней повестке РФ и КНР — встреча лидеров двух стран и их совместное участие в саммите лидеров стран ШОС.
"Столь интенсивные двусторонние обмены и дальше продолжат укрепляться по всем направлениям, в их поступательном характере нет ничего конъюнктурного, их основа – широкое совпадение коренных интересов, общие подходы к мировым вопросам и желание обеспечить прежде всего собственное развитие", — отметил дипломат.