Силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (361)

ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 16 случаях нарушения перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило четыре раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР три мины калибром 120 миллиметров, они также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 210 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.