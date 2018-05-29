Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей соцсетей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пользователи соцсетей обсуждают новую оптическую иллюзию с "пересаженными" головами мужчины и женщины.

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE — cj Fentroy (@Boom_likean808) 24 мая 2018 г.

Фотографию опубликовал пользователь Twitter @Boom_likean808. На снимке изображены два человека, один из которых обнимает другого. При этом на первый взгляд кажется, что мужчина стоит в женской одежде, наклонившись к девушке, сидящей на стуле.

"Сначала я подумал, что он носит каблуки", — отметил @Boom_likean808.

Пост озадачил пользователей Сети, набрав за несколько дней около 45 тысяч репостов и почти сто тысяч "лайков". В комментариях признаются, что потратили более минуты на поиск "отгадки". Некоторые пользователи и вовсе не смогли найти подвох до тех пор, пока в комментариях не опубликовали фотографию с обрисованными силуэтами обоих молодых людей.