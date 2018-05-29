Палестинский снаряд упал во дворе пустого детсада на юге Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая — РИА Новости. Минометный снаряд, выпущенный палестинскими боевиками, упал во дворе израильского детского сада, где в это время не было воспитанников, сообщил официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

Ранее израильская армия сообщила, что из сектора Газа по югу Израиля с утра во вторник были выпущены 27 мин, большинство из которых перехватили установки противоракетной обороны "Железный купол".

"Один из них упал во дворе пустого детского сада. Это демонстрирует большую опасность, которую представляет (правящее в секторе Газа движение) ХАМАС для израильских граждан", — написал Нахшон в микроблоге Twitter.

"Ни одна стран не может и не должна терпеть такие угрозы своему гражданскому населению. Не будем и мы", — добавил он.

Об ответных действиях израильской армии, обычно реагирующей даже на единичные обстрелы ударами по инфраструктуре палестинских военизированных группировок, пока не сообщается.