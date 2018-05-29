Лечащим врачам Скрипалей помогали эксперты военной лаборатории

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Архивное фото

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Архивное фото

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию после отравления в британском Солсбери помогли спасти эксперты из британской военной лаборатории в Портон-Даун (Porton Down), сообщили врачи больницы в Солсбери в интервью телеканалу Би-би-си.

По данным телеканала, когда Скрипалей доставили в больницу, изначально медики подумали, что у пациентов была передозировка опиоидным веществом. Позднее полиция сообщила врачам о личности пациентов и пояснила, что "обстоятельства их внезапного недуга оказались подозрительными". Вскоре медики поняли, что у пациентов симптомы отравления нервно-паралитическим веществом.

В ходе лечения врачи прибегли к помощи экспертов из британской военной лаборатории в Портон-Даун, которая специализируется на изучении химического оружия. Сотрудники лаборатории провели испытания и предложили медикам рекомендации по наилучшим методам лечения.

По словам врача интенсивной терапии больницы в Солсбери Стивена Джукса, медиками были опробованы новые подходы к известным методам лечения, которые способствовали неожиданно быстрому восстановлению Скрипалей.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.