На Кубе около 13 тысяч человек эвакуировали из-за шторма "Альберто"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Почти 13 тысяч человек на Кубе были вынуждены покинуть свои дома из-за субтропического шторма "Альберто", передает агентство Prensa Latina.

Ранее сообщалось о 5 тысячах эвакуированных.

Как сообщает агентство, наибольший урон вызванные штормом сильные ливни нанесли центральным и западным провинциям страны. Союз железных дорог "Железные дороги Кубы" сообщил об отмене пассажирских перевозок на национальном уровне.

Автобусная компания Omnibus Nacionales также отменила перевозки в центральной части страны. Речь идет о провинциях Сьенфуэгос, Вилья-Клара и Санкти-Спиритус, с территории которых были эвакуированы 11 тысяч человек. Еще по меньшей мере 2,3 тысячи человек были вынуждены покинуть дома в провинции Матансас на западе страны.

Раннее сообщалось, что в понедельник субтропический шторм "Альберто" обрушился на побережье Флориды. В результате непогоды погибли два человека. Позднее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что шторм ослаб до уровня тропической депрессии.