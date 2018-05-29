США поддержали "Южный газовый коридор", заявил президент Азербайджана

БАКУ, 29 мая – РИА Новости. США оказали политическую, экономическую поддержку проекту "Южный газовый коридор", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Официальная церемония открытия проекта "Южный газовый коридор" проходит во вторник в Баку. Проект ЮГК предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. На первоначальном этапе в качестве основного ресурса для транспортировки рассматривается газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз". В дальнейшем к проекту могут быть подключены другие источники.

"Я хочу поблагодарить США за политическую, экономическую поддержку проекта "Южный газовый коридор. Хочу также выразить благодарность Великобритании, ЕС. Мы чувствовали их поддержку", — сказал Алиев.

Президент Азербайджана также выразил благодарность банкам, которые выделили кредиты на реализацию проекта.

По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около 40 миллиардов долларов, включая 9,3 миллиарда долларов на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), 6 миллиардов долларов — на проект Трансадриатического трубопровода (TAP), 23,8 миллиарда долларов — на вторую стадию разработки "Шах-Дениза" и расширение Южнокавказского газопровода.