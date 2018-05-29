США поддержали "Южный газовый коридор", заявил президент Азербайджана

БАКУ, 29 мая – РИА Новости. США оказали политическую, экономическую поддержку проекту "Южный газовый коридор", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Я хочу поблагодарить США за политическую, экономическую поддержку проекта "Южный газовый коридор. Хочу также выразить благодарность Великобритании, ЕС. Мы чувствовали их поддержку", — сказал Алиев.
Президент Азербайджана также выразил благодарность банкам, которые выделили кредиты на реализацию проекта.
По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около 40 миллиардов долларов, включая 9,3 миллиарда долларов на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), 6 миллиардов долларов — на проект Трансадриатического трубопровода (TAP), 23,8 миллиарда долларов — на вторую стадию разработки "Шах-Дениза" и расширение Южнокавказского газопровода.