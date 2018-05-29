Палестинские боевики выпустили еще две мины по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая — РИА Новости. Палестинские боевики выпустили из сектора Газа по югу Израиля две мины вслед за первым залпом из 25 снарядов, сообщили израильские военные.

Информации о пострадавших и материальном ущербе от обоих обстрелов пока не поступало.

"Два минометных снаряда были выпущены из сектора Газа по израильской территории", — сказано в пресс-релизе.

В ходе первого обстрела, который местные СМИ называют самым массированным за последние четыре года, израильтяне задействовали установки ПРО "Железный купол", которые сбили большинство снарядов".