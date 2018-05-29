Сирены тревоги вновь сработали на границе Израиля с сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги во второй раз сработали на границах Израиля с сектором Газа, предупреждая местных жителей о возможном новом обстреле с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.

Ранее палестинские боевики дали по приграничным районам залп из 25 минометных снарядов, большинство из которых перехвачены установками противоракетной обороны "Железный купол".

"Тревога активирована в региональном совете Эшколь. Обстоятельства проверяются", — сказано в пресс-релизе.

Первый обстрел, по предварительным данным, обошелся без пострадавших и материального ущерба.