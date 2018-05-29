Забастовка авиадиспетчеров в Греции вызовет изменения в расписании рейсов

АФИНЫ, 29 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческие авиадиспетчеры проведут в среду, 30 мая, трёхчасовую забастовку с 10:00 до 13:00 (время совпадает с московским), в связи с этим отменяется ряд рейсов или меняется их расписание.

В частности, греческие авиакомпании AEGEAN и Olympic Air вынуждены отменить шесть рейсов и изменить время вылета до 50 рейсов.

Отменены утренние рейсы из Афины в Стамбул и обратно, в Софию и обратно, Афины-Салоники и Салоники-Афины.

Время вылета ещё примерно 50 рейсов этих компаний изменено таким образом, чтобы они не попадали на часы забастовки. Все изменения в расписании опубликованы на сайтах авиакомпаний.

Забастовка коснётся и рейсов других авиакомпаний.

Греческие авиадиспетчеры участвуют в общенациональной забастовке трудящихся, которые протестуют против постоянного падения уровня жизни, требуют прекратить политику затягивания поясов, принять реальные меры борьбы с безработицей, увеличить зарплаты и пенсии до достойного уровня, ввести справедливую систему налогообложения.