ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества приобрела поистине региональный масштаб после вступления Индии и Пакистана, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"С обретением Индией и Пакистаном полноправного членства в этой организации ШОС приобрела поистине региональный, если не сказать глобальный масштаб", — заявил Моргулов в Пекине на церемонии открытия международной конференции "Россия и Китай: Сотрудничество в новую эпоху".

Он отметил, что "сегодня ШОС объединяет 44% населения Земли, более 20% глобального валового продукта мирового, организация ведет очень активную работу в области безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, наркотрафику, решает очень сложные задачи, к примеру, такие, как афганское урегулирование".

"ШОС представляет собой объединение нового типа, предполагающее взаимовыгодное сотрудничество, равенство, уважение к многообразию культур, консенсусное взаимодействие на основе принципов равной и неделимой безопасности", — добавил замминистра.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС. Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС в 2017 году.