На границе Израиля с сектором Газа сработали сирены тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая — РИА Новости. Сирены тревоги сработали в граничащих с сектором Газа южных районах Израиля, предупреждая местных жителей о возможном ракетном обстреле, сообщила армейская пресс-служба.

Военные выясняют, что активировало системы оповещения в небольших сельскохозяйственных поселениях вдоль границ анклава.

"На протяжении последних нескольких минут сирены были слышны в региональных советах Эшколь, Шаар ха-Негев и Сдот-Негев. Обстоятельства выясняются", — говорится в текстовом сообщении.

Местные СМИ пишут о звуках взрывов, которые были слышны в окрестностях сектора Газа.

Накануне сигнал тревоги сработал в приграничном городе Сдероте, отправив по бомбоубежищам 20 тысяч его жителей. Причиной, как выяснилось позднее, стала пулеметная очередь, выпущенная с территории анклава в направлении Израиля.