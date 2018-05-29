МИД РФ: Запад не готов смириться с "закатом" своего доминирования в мире

ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Страны Запада не готовы смириться с объективными реалиями нового полицентричного миропорядка и заката своего доминирования в мировых делах, заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов.

"Здесь, в Азии, во главу угла ставятся не некая унификация и псевдотолерантность, а созидательное неконфликтное взаимодействие в рамках различных политических систем и жизненных укладов, и данный подход тем более важен, что мы видим сжатие пространства конструктивного сотрудничества и в мире в целом, и в упомянутом Евро-Атлантическом пространстве", — заявил Моргулов в Пекине на церемонии открытия международной конференции "Россия и Китай: Сотрудничество в новую эпоху".

По его словам, "очевидно, совершенно, что страны Запада не готовы смириться с объективными реалиями нового полицентричного миропорядка и заката своего доминирования в мировых делах".

"Азия, как я уже сказал, представляет широкие возможности для выстраивания такого общего, всесторонне-взаимосвязанного пространства сотрудничества, в том числе и в экономике, и в политике, наглядное свидетельство тому – это подходы, которые проповедуют страны ШОС, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, члены ЕАЭС", — добавил дипломат.