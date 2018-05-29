Американский авианосец "Рональд Рейган" будет патрулировать в АТР

ТОКИО, 29 мая — РИА Новости. Американский авианосец "Рональд Рейган" вышел из порта дислокации Йокосука в Японии и направился на патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на командование седьмого флота США.

Детали маршрута не сообщаются, американское командование сообщило лишь, что "это регулярное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе", а также что "деятельность послужит миру и процветанию региона".

Атомный авианосец "Рональд Рейган" — флагман пятой ударной группы ВМС США в Японии и дислоцирован на военной базе Йокосука в составе седьмого флота США. Авианосец способен перевозить 80 боевых самолетов и до 5,5 тысячи человек личного состава. Авианосец оснащен двумя ядерными реакторами, это девятый корабль класса "Нимиц".