ВСУ обстреляли территорию ЛНР шесть раз за сутки, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (360)

ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), повреждены дома в одном из поселков, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Голубовское, Донецкий, Желобок, Пришиб и Лозовое. Всего по территории республики было выпущено 95 снарядов. Повреждены жилые дома в поселке Донецкий.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.