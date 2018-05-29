На Украине предложили план по минимизации ущерба от "Северного потока - 2"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В случае запуска трубопровода "Северный поток — 2" Киеву следует заключить с Москвой договор о гарантированных поставках газа через территорию Украины, заявил постпред этой страны при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью "РБК Украина".

"Если проект "Северного потока — 2" все-таки реализуется, должны быть юридические гарантии. Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения. И не двухсторонние, а трехсторонние — между Германией, Украиной и Россией на предмет, например, того, что оговоренные конкретные объемы газа Россия при любых обстоятельствах транспортирует через украинскую систему", — сказал он.

При этом Кулеба отметил, что поставки газа из России в по "Северному потоку — 2" обернутся "колоссальными убытками" для украинской стороны. Кроме того, Киев, по его словам, потеряет политический рычаг.

"То есть будет два крана — один в Москве, а второй будет в Берлине. Все. Через германскую экономику, которая сама растет и потребляет газ, она будет влиять и на Восточную Европу", — выразил мнение Кулеба.

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Помимо США, у которых есть планы по экспорту в Европу своего газа, против газопровода выступает Украина. Киев опасается потерять доходы от российского топлива. Латвия, Литва и Польша также совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

России неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента России Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.