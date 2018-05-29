Два американских журналиста погибли в непогоду из-за упавшего дерева

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Американский телеканал WYFF из Северной Каролины подтвердил, что два человека, погибших при непогоде, были его журналистами.

"Телеведущий канала WYFF News 4 Майк Маккормик и фотожурналист Аарон Смелцер погибли в понедельник из-за того, что дерево упало на их внедорожник", — говорится в сообщении телеканала.

По его данным, журналисты освещали последствия сильных дождей, обрушившихся на штат в понедельник. Северная Каролина находится достаточно далеко от центра тропического шторма "Альберто", который перемещается по Алабаме, однако в штате идет сильный дождь, пришедший на восточное побережье США вместе со штормом.