Обрушившийся на США шторм "Альберто" унес жизни двух человек

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Два человека погибли в результате тропического шторма "Альберто", который обрушился на США, сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел в штате Северная Каролина. Из-за порывистого ветра дерево рухнуло на автомобиль, водитель и пассажир погибли.

Субтропический шторм "Альберто" обрушился в понедельник на побережье Флориды, максимальная скорость ветра составляет около 72 километров в час, шторм сопровождается сильными ливнями и наводнениями.

Ранее власти трех американских штатов — Алабамы, Флориды и Миссисипи — ввели из-за надвигающегося шторма режим ЧС.