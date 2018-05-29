На Флориду обрушился тропический шторм "Альберто"

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Субтропический шторм "Альберто" обрушился в США на побережье Флориды, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Максимальная скорость ветра составляет около 72 км/ч. Сообщается также об обильных осадках и внезапных наводнениях.

Ранее власти трех американских штатов — Алабамы, Флориды и Миссисипи — объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближением "Альберто".

Агентство Блумберг со ссылкой на специалиста исследовательского центра Enki Research Чака Уотсона сообщило, что ущерб США от субтропического урагана "Альберто" может составить свыше одного миллиарда долларов.