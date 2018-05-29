Ассанжа и россиянку Ефимову номинировали на премию фракции Европарламента

БРЮССЕЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и россиянка Мария Ефимова, которую называют информатором убитой мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, во вторник могут быть удостоены премии, учрежденной фракцией "Европейские объединенные левые" Европарламента.

Премия парламентской фракции "Осведомители и защитники права на информацию" вручается отдельным лицам или группам, которые "подвергались запугиванию или преследованиям за раскрытие правды". В этом году премия названа в честь Дафны Каруаны Галиции. Журналистка, которая расследовала предполагаемые связи премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в панамских документах, погибла в октябре в результате взрыва автомобиля.

В шорт-лист номинантов в этом году вошли, помимо Ассанжа и Ефимовой, Георги Лазаревски и Звонко Костовски, раскрывшие сведения о прослушивании политических оппонентов правительством экс-премьера Македонии Николы Груевского, погибший словацкий журналист Ян Куциак, который занимался расследованиями связей политиков с преступным миром, и бывший сотрудник компании PwC Рафаэль Алэ, который находится под следствием за утечку документов о налоговых схемах транснациональных корпораций в Люксембурге.

"Премия призвана поддержать и распространить сведения об их работе в целях защиты и поощрения свободы печати и права на информацию. Победитель будет объявлен в Европейском парламенте в Страсбурге во вторник, 29 мая", — сообщила пресс-служба фракции.