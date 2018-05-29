МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российский бизнесмен Роман Абрамович прилетел в Тель-Авив и получил израильский паспорт. Об этом сообщило местное интернет-издание "Уай-нет".

Миллиардер покинул Израиль практически сразу по оформлении местного гражданства, проведя в стране считанные часы, сообщил РИА Новости информированный источник в Иерусалиме.

Статус "нового репатрианта"

Бизнесмен имеет право израильское гражданство в силу еврейского происхождения.

Как сообщает израильский русскоязычный интернет-ресурс "Вести", Абрамович прошел в терминал аэропорта на общих основаниях. Там ему были выписаны удостоверение нового репатрианта ("теудат-оле") и удостоверение личности ("теудат-зеут").

Израильское гражданство дает Абрамовичу право безвизового въезда в десятки стран, включая Великобританию, а статус "нового репатрианта" — освобождение от налогов на десять лет и помощь в обустройстве на новой родине, так называемую "корзину абсорбции".

В Израиле российский бизнесмен инвестирует в компании высокотехнологического сектора, имеет коммерческую недвижимость и занимается благотворительностью.

РИА Новости пока не располагает комментарием Абрамовича или его представителей по данной информации.

Трудности с британской визой

Правом на иммиграцию миллиардер воспользовался после того, как у него возникли трудности с продлением британской визы.

Ранее источник РИА Новости источник из окружения российского бизнесмена сообщал, что Великобритания не выдала Абрамовичу инвестиционную визу из-за затянувшейся процедуры продления.

Ужесточение контроля

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти утверждают, что Москва несет ответственность за инцидент, Россия категорически это отрицает.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в марте огласила меры, которые британское правительство принимает в отношении России. В частности, усиливается контроль за россиянами, прибывающими в страну. Особенно тщательно будут следить за российскими частными самолетами.

Глава либерал-демократов Винс Кейбл, в свою очередь, предложил произвести тщательную проверку и раскрытие активов олигархов из России.