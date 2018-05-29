Дайте танков — и побольше! Варшава готова заплатить США за военную базу

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Министерство обороны Польши обратилось к американским властям с настоятельной просьбой разместить на территории страны военную базу США — в связи с "усилением российской угрозы". Речь идет ни много ни мало о бронетанковой дивизии. Причем польская сторона якобы готова понести расходы в размере от полутора до двух миллиардов долларов. Что стоит за этими хлопотами Варшавы — выясняло РИА Новости.

"Готовы разделить бремя"

Обращение Минобороны опубликовано на официальном сайте . "Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянном размещении дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь полутора-двух миллиардов долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения американских сил", — сказано в преамбуле. Далее в документе еще раз подчеркивается, что Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США".

C 2014 года число американских военных в Польше постоянно растет, достигнув сегодня четырех тысяч человек — в составе как частей и подразделений Пентагона, так и многонациональных сил НАТО. Добавляется и бронетехники, которую США завозят туда и в Прибалтику на учения, но затем не спешат забирать обратно. Однако польским военным этого мало: они хотят, чтобы американские танки, самоходки и БМП получили на их земле постоянную прописку. Обосновывают это одним: Россия — слишком опасный сосед, с которым Европе в одиночку не справиться.

"Стратегия России при президенте Владимире Путине заключается в том, чтобы открыто нарушать и изменять европейские структуры безопасности, снижать уровень руководства и участия США на континенте, ослабляя трансатлантические отношения. <…> Европейский союз не может защищаться без поддержки США. <…> Это будет оправданной инициативой США по укреплению безопасности…" — по сути, весь 38-страничный документ состоит из такого рода причитаний.

Российская военная угроза так сильна и страшна, что польские генералы готовы не только предложить американским коллегам обширную территорию со всей необходимой для размещения военной базы инфраструктурой, но и помочь деньгами налогоплательщиков.

А президент-то не знает…

Собственно, в самом этом документе ничего необычного нет — в последние четыре года крики об опасности России польское руководство издает постоянно. Есть странности другого рода.

Например, то, что такой, казалось бы, сугубо военно-политический документ размещен в открытом доступе. В то же время, как утверждает польское издание Onet, он не был согласован ни с правительством, ни с парламентом, ни даже с президентом Польши Анджеем Дудой — главнокомандующим Вооруженными силами страны. Мало того, не в курсе и Министерство иностранных дел. И это уже вызвало возмущение и депутатов, и министров.

Внутриполитическая ситуация в стране накаляется, отмечает вице-президент международного общественного фонда "Экспериментальный творческий центр" Юрий Бялый. У партии власти "Право и справедливость" все больше оппонентов. Президент Дуда, хотя и сам выходец из этой партии, уже сталкивался с ней по поводу судебной реформы, против которой решительно возражает Брюссель. Все это создает атмосферу хаоса и вызывает труднообъяснимые, порой противоречивые действия польских политиков.

"Если "Право и справедливость" полностью придерживается американо-британского вектора, то соперничающие с ней силы более склонны к прогерманской или профранцузской ориентации. В результате польская внешняя политика все сильнее "колеблется вместе с линией партии", а партии и линии разные", — говорит эксперт.

"Ведущие европейские политики — такие как канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон — проявляют все более очевидную заинтересованность в налаживании отношений с Москвой, в то время как Польша остается на ярых антироссийских позициях. И руководству страны приходится искать поддержку у Соединенных Штатов", — считает директор Института международных исследований МГИМО Александр Орлов.

К этому Варшаву подталкивают усиливающиеся разногласия с Евросоюзом по целому ряду проблем — от все той же польской судебной реформы до судьбы проекта трубопровода "Северный поток — 2".

© AP Photo / Czarek Sokolowski Открытие базы ВВС США в Ласке, Польша. 2012 год © AP Photo / Czarek Sokolowski Открытие базы ВВС США в Ласке, Польша. 2012 год

Плюс меркантильность

Не все так однозначно и с готовностью Варшавы выложить до двух миллиардов долларов за военную базу США. С одной стороны, сумма немалая для любой страны, в том числе и для Польши, чья экономика сейчас на подъеме. Два миллиарда долларов — это почти полпроцента ВВП и два процента расходной части бюджета. Однако, по словам Юрия Бялого, речь идет отнюдь не о благотворительности.

"Размещение в стране американской военной базы бывает довольно выгодным. Строительство, обслуживание, обеспечение — для всего этого привлекаются местные компании, а расходы достаточно высоки. Вот почему слаборазвитые страны зачастую соревнуются друг с другом за то, чтобы очередная база США поселилась именно у них", — поясняет эксперт.

"Враждебный шаг"

Размещение военной базы США в Польше — суверенное право Варшавы, однако последствия этого для общей безопасности в Европе очевидны. Так прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте", — сказал он.

Сугубо военной необходимости создания в Польше постоянной военной базы США нет. "Это будет откровенно враждебным шагом в отношении Российской Федерации и не останется без последствий и ответных военных мер со стороны Москвы", — уверен эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Хуже всего то, что Польша, по сути, предлагает перевести конфронтацию Запада с Россией на постоянную, долговременную основу. Оборудовать базу, завезти туда воинский контингент можно быстро. А вот вывод всего этого из страны займет десятилетия. Получается, что Варшава подталкивает Вашингтон к совершению шагов, которые могут иметь необратимые последствия", — подытоживает Александр Орлов.