МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Оппозиционная Консервативная партия Канады призывает правительство страны направить Украине оружие, предназначавшееся курдским бойцам в Ираке, передает телеканал CTV News.

"Они (правительство – ред.) позволяют этому оружию лежать на складах и собирать пыль, в то время как насилие на Украине привело к новому весеннему наступлению. Вместо того чтобы позволять этому оружию оставаться неиспользованным, давайте отдадим его в руки людей, которые могут его использовать", — заявил член партии Джеймс Безан.

Он добавил, что консерваторы не поддерживают независимость курдов и "все еще верят в единый Ирак".

В начале прошлого года министерство обороны Канады сообщило, что страна начала процесс закупки стрелкового и легкого оружия для курдских бойцов в Ираке и намерена доставить вооружение как можно скорее.

В августе 2014 года Канада начала отправлять курдским вооруженным силам в Ираке оружие и боеприпасы, чтобы помочь им в противостоянии боевикам группировки "Исламское государства"*.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

*Террористическая организация, запрещенная в России