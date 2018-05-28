РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперты: США И КНДР осознают несовпадение позиций по денуклеаризации

23:5028.05.2018
01480
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция переговоров госсекретаря США Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен ЫнаТрансляция переговоров госсекретаря США Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына
© AP Photo / Ahn Young-joon

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Соединенные Штаты и Северная Корея осознают несовпадение позиций по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова, но отмена встречи на высшем уровне поставит регион в еще большую опасность, считают опрошенные РИА Новости эксперты из США.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в понедельник три различные группы советников администрации США ведут переговоры с КНДР по саммиту президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
США подготовили санкции против КНДР, нацеленные на компании из России

Первоначально Вашингтон и Пхеньян договорились провести переговоры двух лидеров в Сингапуре 12 июня, однако 24 мая Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что не считает нужным встречаться с ним из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Он заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем. В ответ МИД КНДР заявил, что Пхеньян готов в любое время и в любом формате провести саммит с США и что встреча все же должна состояться для разрядки сложных отношений. После этого стороны вернулись к инициативе провести саммит в условленные ранее место и время. Трамп 26 мая заявил, что США по-прежнему рассчитывают на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Опасность отмены саммита

По мнению эксперта Woodrow Wilson Center (США) Джен Ли, несмотря на то, что американский президент заявил об отмене саммита, "уходя, он оставил щелку в двери открытой".

В своем письме Ким Чен Ыну Трамп заявил, что готов с ним поговорить по телефону, если Северная Корея поменяет свою позицию.

Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Фролова
Перейти в фотобанк
В КНДР опровергли, что хотят провести саммит с США "для получения помощи"

"Мы видим, как обе стороны понимают, что их позиции не совпадают, когда речь заходит о денуклеаризации. Меня беспокоят последствия в случае, если самим не состоится. США потеряют золотую возможность сесть за стол переговоров с лидером КНДР, чтобы наметить более мирный путь в будущем. Что более важно, неудачи такой дипломатии поставят регион в еще большую опасность конфликта, чем это было раньше", — отметила эксперт.

В свою очередь директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США), эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц полагает, что в том случае, если саммит будет просто отложен, то это станет скорее позитивным, нежели негативным событием, поскольку весь процесс подготовки ко встрече на высшем уровне, по его мнению, поторопили.

"Это может быть хорошим событием, если саммит просто отложен. Весь процесс, кажется, поторопили. Первоначальный ответ Северной Кореи заключается в том, что они все еще открыты для разговора. Будет плохо, если мы вернемся к взаимным угрозам и запускам ракет, как это было в прошлом году", — считает Вайц.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в демилитаризованной зоне. 26 мая 2018
© AFP 2018 / Dong-A Ilbo
Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу в Пханмунджоме

Эксперт также отметил и роль главы МИД РФ Сергея Лаврова, которую бы он мог сыграть для поддержки проведения саммита между КНДР и США, находясь с визитом в Пхеньяне.

"Министр иностранных дел Лавров мог бы оказать миру большую услугу, если он поддержит процесс подготовки к саммиту между США и КНДР, когда он будет находится в Пхеньяне", — сообщил собеседник агентства.

Ранее в МИД РФ сообщили о проработке визита Лаврова в КНДР.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена