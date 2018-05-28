Эксперты: США И КНДР осознают несовпадение позиций по денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Соединенные Штаты и Северная Корея осознают несовпадение позиций по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова, но отмена встречи на высшем уровне поставит регион в еще большую опасность, считают опрошенные РИА Новости эксперты из США.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в понедельник три различные группы советников администрации США ведут переговоры с КНДР по саммиту президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Первоначально Вашингтон и Пхеньян договорились провести переговоры двух лидеров в Сингапуре 12 июня, однако 24 мая Трамп сообщил в письме Ким Чен Ыну, что не считает нужным встречаться с ним из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Он заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем. В ответ МИД КНДР заявил, что Пхеньян готов в любое время и в любом формате провести саммит с США и что встреча все же должна состояться для разрядки сложных отношений. После этого стороны вернулись к инициативе провести саммит в условленные ранее место и время. Трамп 26 мая заявил, что США по-прежнему рассчитывают на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Опасность отмены саммита



По мнению эксперта Woodrow Wilson Center (США) Джен Ли, несмотря на то, что американский президент заявил об отмене саммита, "уходя, он оставил щелку в двери открытой".

В своем письме Ким Чен Ыну Трамп заявил, что готов с ним поговорить по телефону, если Северная Корея поменяет свою позицию.

"Мы видим, как обе стороны понимают, что их позиции не совпадают, когда речь заходит о денуклеаризации. Меня беспокоят последствия в случае, если самим не состоится. США потеряют золотую возможность сесть за стол переговоров с лидером КНДР, чтобы наметить более мирный путь в будущем. Что более важно, неудачи такой дипломатии поставят регион в еще большую опасность конфликта, чем это было раньше", — отметила эксперт.

В свою очередь директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США), эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц полагает, что в том случае, если саммит будет просто отложен, то это станет скорее позитивным, нежели негативным событием, поскольку весь процесс подготовки ко встрече на высшем уровне, по его мнению, поторопили.

"Это может быть хорошим событием, если саммит просто отложен. Весь процесс, кажется, поторопили. Первоначальный ответ Северной Кореи заключается в том, что они все еще открыты для разговора. Будет плохо, если мы вернемся к взаимным угрозам и запускам ракет, как это было в прошлом году", — считает Вайц.

Эксперт также отметил и роль главы МИД РФ Сергея Лаврова, которую бы он мог сыграть для поддержки проведения саммита между КНДР и США, находясь с визитом в Пхеньяне.

"Министр иностранных дел Лавров мог бы оказать миру большую услугу, если он поддержит процесс подготовки к саммиту между США и КНДР, когда он будет находится в Пхеньяне", — сообщил собеседник агентства.

Ранее в МИД РФ сообщили о проработке визита Лаврова в КНДР.