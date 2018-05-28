МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Неудовлетворительные результаты и медленный темп реформ, а также огромный внешний долг могут стать "спусковым крючком" дефолта на Украине, сообщает "Апостроф".

По мнению опрошенных изданием экспертов, в стране существует реальная угроза экономического кризиса.

"Я не вижу ни одного сценария, при котором без внешней помощи Украина будет способна справиться с теми долговыми обязательствами, которые у нас сейчас есть. Это очень похоже на преддефолтную ситуацию, и чтобы с этим справиться, нужно получить внешний заем", — цитирует "Апостроф" главу Офиса эффективного регулирования Алексея Гончарука.

Как считают экономисты, "самым очевидным и вероятным вариантом" выхода из сложившейся ситуации станет финансовая помощь со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

"Украине будет очень сложно рассчитаться по долгам в 2019 году, если МВФ не пролонгирует кредиты. Если не будет пролонгации от МВФ, тогда 99% (будет дефолт. – Прим. ред.)", — отметил собеседник издания.

Некоторые специалисты подчеркивают, что отказ от выполнения долговых обязательств перед МВФ станет "концом света" для Киева. Экономический кризис в стране будет сопровождаться обвалом национальной валюты, инфляцией, безработицей и значительным оттоком работоспособного населения, говорится в статье. Кроме того, возможный дефолт серьезно повредит репутации украинского государства.

"Если бы это произошло во время активной фазы войны в 2014 году, это можно было бы еще объяснить, но на третий-четвертый год после активной фазы заходить в дефолт, по-моему, это приговор", — считает Гончарук.

Внешний долг Украины по состоянию на 1 октября 2017 года составил 117,350 миллиарда долларов. Как отмечают в Национальном банке Украины, внешние обязательства госсектора в период с января по сентябрь 2017 выросли до 46,5 миллиарда. Задолженность частного сектора составила 70,8 миллиарда.

Четырехлетняя программа помощи валютного фонда с использованием механизма предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в размере 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах государство получило от МВФ по одному миллиарду долларов. Украинские власти рассчитывают на получение очередного транша в этом году, но представители Киева называют разные сроки.

Создание антикоррупционного суда и повышение цен являются главными требованиями к Украине со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредита.