МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Неудовлетворительные результаты и медленный темп реформ, а также огромный внешний долг могут стать "спусковым крючком" дефолта на Украине, сообщает "Апостроф".
По мнению опрошенных изданием экспертов, в стране существует реальная угроза экономического кризиса.
"Я не вижу ни одного сценария, при котором без внешней помощи Украина будет способна справиться с теми долговыми обязательствами, которые у нас сейчас есть. Это очень похоже на преддефолтную ситуацию, и чтобы с этим справиться, нужно получить внешний заем", — цитирует "Апостроф" главу Офиса эффективного регулирования Алексея Гончарука.
Как считают экономисты, "самым очевидным и вероятным вариантом" выхода из сложившейся ситуации станет финансовая помощь со стороны Международного валютного фонда (МВФ).
Некоторые специалисты подчеркивают, что отказ от выполнения долговых обязательств перед МВФ станет "концом света" для Киева. Экономический кризис в стране будет сопровождаться обвалом национальной валюты, инфляцией, безработицей и значительным оттоком работоспособного населения, говорится в статье. Кроме того, возможный дефолт серьезно повредит репутации украинского государства.
"Если бы это произошло во время активной фазы войны в 2014 году, это можно было бы еще объяснить, но на третий-четвертый год после активной фазы заходить в дефолт, по-моему, это приговор", — считает Гончарук.
Внешний долг Украины по состоянию на 1 октября 2017 года составил 117,350 миллиарда долларов. Как отмечают в Национальном банке Украины, внешние обязательства госсектора в период с января по сентябрь 2017 выросли до 46,5 миллиарда. Задолженность частного сектора составила 70,8 миллиарда.
Четырехлетняя программа помощи валютного фонда с использованием механизма предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в размере 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах государство получило от МВФ по одному миллиарду долларов. Украинские власти рассчитывают на получение очередного транша в этом году, но представители Киева называют разные сроки.
Создание антикоррупционного суда и повышение цен являются главными требованиями к Украине со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредита.