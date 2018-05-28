Президент Чехии заявил, что вновь назначит Бабиша премьером в начале июня

ПРАГА, 28 мая — РИА Новости. Чешский президент Милош Земан готов уже в первой половине июня вновь назначить премьером лидера выигравшего в октябре 2017 года парламентские выборы движения ANO Андрея Бабиша, об этом глава республики заявил в понедельник государственному ТВ.

"До 15 июня я совершенно точно назначу Андрея Бабиша председателем правительства", — сказал Земан, добавив, что в ближайшие дни он уточнит дату назначения.

Движение ANO убедительно выиграло парламентские выборы в октябре 2017 года, однако его однопартийный кабинет во главе с премьером Бабишем не получил в январе доверия в парламенте.

Длившиеся три месяца переговоры ANO с социал-демократами привели к созданию соглашения о коалиции, располагающей в парламенте 93 голосами (78+15) и вынужденной рассчитывать также на обещанную лояльность со стороны коммунистов (15 голосов), что поможет получить в парламенте большинство в 108 (из 200) голосов.

Дата 15 июня фигурирует в заявлении Земана в связи с тем, что в этот день завершится внутрипартийный референдум в Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) о возможности создания правящей коалиции и правительства с движением ANO. По словам лидера социал-демократов Яна Гамачека, первая неделя референдума показала, что большинство партийцев склоняется к коалиции с ANO, остальные предпочитают уход в оппозицию.

Многие политики в республике восприняли заявление Земана как попытку оказать дополнительное давление на движение ANO и социал-демократов для ускорения решения о создании коалиции.

В свою очередь, Бабиш заявил в понедельник журналистам, что в течение двух недель после повторного назначения премьером принесет на Пражский град имена членов нового правительства.

"Не предполагаю, что референдум (в ЧСДП) завершится неуспешно. Но если бы до этого дошло, то да, у меня есть план Б, но я сообщу о нем, прежде всего, Андрею Бабишу", — подчеркнул в понедельник Земан.

Ранее, на минувшей неделе, Земан заявил, что выступает против досрочных выборов в парламент даже в случае провала создания правящей коалиции в составе движения ANO и социал-демократов.