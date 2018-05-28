Один человек погиб и двое пострадали из-за взрыва снаряда в Румынии

КИШИНЕВ, 28 мая — РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали из-за взрыва снаряда времен Второй мировой войны в уезде Бакэу, сообщает пресс-служба инспектората чрезвычайных ситуаций Румынии.

"В результате взрыва 27-летний мужчина погиб, еще двое пострадали. Одному из них оторвало левую руку, он получил множественные раны из-за осколков. У второго задета бедренная артерия, раны в области груди и гениталий", — отмеченается в сообщении.

Взрыв произошел в лесу уезда Бакэу в понедельник вечером, его причиной стал снаряд времен Второй мировой войны, задетый рабочими.

Министерство обороны предоставило два вертолета для перевозки пострадавших. Одного госпитализировали в уездную больницу Бакэу, второго отправили в больницу города Яссы.