США подготовили санкции против КНДР, нацеленные на компании из России

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. США приняли решение отложить новые санкции против КНДР, под действие которых могли попасть некоторые российские компании, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники.
Санкции рассматривали в качестве ответа на провал переговоров по двустороннему саммиту. С их помощью также рассчитывали сократить поступления иностранных средств в Северную Корею.
Накануне в Госдепе подтвердили, что делегация США встретилась с представителями Пхеньяна в переговорном пункте Пханмунджон в демилитаризованной зоне. Подготовка саммита продолжается, заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Первоначально Вашингтон и Пхеньян договорились провести переговоры на высшем уровне в Сингапуре 12 июня, однако на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что не считает нужным встречаться с Ким Чен Ыном из-за "враждебных" заявлений со стороны Пхеньяна. В то же время он подчеркнул, что не исключает подобной возможности в будущем.
Представители МИД КНДР, со своей стороны, подтвердили, что Пхеньян готов в любое время и в любом формате провести встречу, которая необходима для разрядки сложных отношений. После этого стороны вновь сели за стол переговоров. В субботу Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на саммит в Сингапуре.