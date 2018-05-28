США подготовили санкции против КНДР, нацеленные на компании из России

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. США приняли решение отложить новые санкции против КНДР, под действие которых могли попасть некоторые российские компании, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники.

По информации издания, Белый дом собирался объявить о введении очередных ограничительных мер против КНДР во вторник. Новый черный список минфина США должен был затронуть 30 фирм, в том числе из России и Китая.

Санкции рассматривали в качестве ответа на провал переговоров по двустороннему саммиту. С их помощью также рассчитывали сократить поступления иностранных средств в Северную Корею.

Накануне в Госдепе подтвердили, что делегация США встретилась с представителями Пхеньяна в переговорном пункте Пханмунджон в демилитаризованной зоне. Подготовка саммита продолжается, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Первоначально Вашингтон и Пхеньян договорились провести переговоры на высшем уровне в Сингапуре 12 июня, однако на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что не считает нужным встречаться с Ким Чен Ыном из-за "враждебных" заявлений со стороны Пхеньяна. В то же время он подчеркнул, что не исключает подобной возможности в будущем.

Представители МИД КНДР, со своей стороны, подтвердили, что Пхеньян готов в любое время и в любом формате провести встречу, которая необходима для разрядки сложных отношений. После этого стороны вновь сели за стол переговоров. В субботу Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на саммит в Сингапуре.