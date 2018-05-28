Прокурдская партия Турции осудила перенос избирательных участков

АНКАРА, 28 мая — РИА Новости. Прокурдская Партия демократии народов (ПДН) Турции осудила решение Высшего избирательного совета (ВИС) страны о переносе избирательных участков в ряде районов 19-ти провинций, населенных преимущественно курдами, в преддверии президентских и парламентских выборов 24 июня, говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-секретаря партии Айхана Бильгена.

Ранее глава ВИС Сади Гювен заявил агентству Anadolu, что по соображениям безопасности по запросу губернаторов 19 провинций было принято решении о переносе избирательных участков. Он отметил, что это решение относится не ко всем, а к некоторым участкам. По его словам, максимальная удаленность новых участков от их прежнего местоположения составит 5 км.

"Высшая избирательная комиссия приняла решение о переносе избирательных участков, которое окажет влияние на 144 тысячи избирателей и, соответственно, на результаты голосования. Очевидно, что данное решение принято в отношении тех деревень, где за нашу партию отдается 70-80% голосов. Избирательные участки будут перенесены в те деревни, где 70-80% голосов отдаются за (правящую) Партию справедливости и развития. Это решение осложнит доступность участков для многих избирателей, и, в конечном счете, лишит их права голоса, что является нарушением права человека и дискриминации", — говорится в заявлении Бильгена.

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), а также независимых кандидатов Мераль Акшенер, Темеля Карамоллаоглу и Догу Перинчека. Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.