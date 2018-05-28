Экс-президент Зимбабве второй раз не пришел на слушания по делу о коррупции

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе в понедельник во второй раз не пришел на парламентские слушания по делу о хищении средств при добыче алмазов, сообщает местный портал Zwnews со ссылкой на заявление главы комитета парламента по делам шахт и энергетики Темблы Млисвы (Tembla Mliswa).

Как ранее сообщила газета Mail&Guardian , экс-глава государства должен был ответить на вопросы членов парламентского комитета по добывающей промышленности о возможной коррупции при разработке крупнейшего алмазного месторождения страны Маранге. Сам Мугабе признавал, что государственный доход от продажи алмазов недосчитывает около 15 миллиардов долларов.

"Мы также напоминаем ему, что если он не придет, то он будет обвинен в неподчинении суду… Позвольте мне напомнить вам, что Рой Беннет (зимбабвийский оппозиционер — ред.) был отправлен парламентом в тюрьму", — заявил Млисва.

По данным портала, следующие слушания назначены на 11 июня.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF).

СМИ сообщали, что Мугабе якобы заключил соглашение о своем уходе с поста президента, которое предусматривает наделение его иммунитетом от преследования, а также гарантирует денежные выплаты. Действующий президент страны Эмерсон Мнангагва опровергал информацию о предоставлении иммунитета Мугабе.

Месторождение Маранге было открыто в 2006 году. По оценкам экспертов, оно считается крупнейшим в мире действующим алмазным месторождением на земле, простирающимся на площади свыше 300 квадратных миль. В его разработке принимали участие компании из Китая, ОАЭ, ЮАР. Marange Resources принадлежит государственной компании Zimbabwe Mining Development Corporation (ZMDC).