Глава МИД Канады едет в США на переговоры по НАФТА

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Глава МИД Канады Христя Фриланд посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), сообщило в понедельник канадское внешнеполитическое ведомство.

Фриланд будет находиться в Вашингтоне во вторник и среду на фоне застоя в переговорах по актуализации НАФТА.

Президент США Дональд Трамп ранее грозил выйти из НАФТА из-за масштабного торгового дефицита США с Мексикой и Канадой. Все стороны надеются на прорыв в переговорах до президентских выборов в Мексике, назначенных на 1 июля.