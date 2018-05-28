Из парламента Израиля отозвали проект о признании геноцида армян

ЕРЕВАН, 28 мая – РИА Новости. Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн исключил из повестки израильского парламента проект решения о признании геноцида армян в Османской империи, сообщает издание The Jerusalem Post, ссылаясь на пресс-секретаря спикера.

"Эдельштейн исключил этот вопрос (о признании геноцида армян – ред.), чтобы избежать конфуза, так как не было ясно, поддержит ли это решение большинство", — говорится в сообщении.

По данным издания, Эдельштейн на протяжении многих лет, в том числе на прошлой неделе, неоднократно заявлял, что поддерживает признание геноцида армян.

"Голосование о признании геноцида армян, во время которого Османской империей в Первую мировую войну были убиты 1,5 миллиона армян, было назначено на вторник — после включения этого вопроса в повестку по предложению лидера партии "Мерец" Тамар Зандберг", — отмечается в сообщении.

Зандберг обвинила Эдельштейна в том, что он ставит политику превыше морали. "Кнессет должен выполнить обещание. Это вопрос исторической справедливости", — цитирует издание слова лидера "Мерец".

В конце XIX — начале XX веков Османская Турция осуществляла регулярные преследования и гонения армян. В частности, в 1915 году было уничтожено более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской Турции признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу.