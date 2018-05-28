Источник: Абрамович покинул Израиль после оформления гражданства

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая — РИА Новости. Российский бизнесмен Роман Абрамович покинул Израиль практически сразу по оформлении местного гражданства, проведя в стране считанные часы, сообщил РИА Новости информированный источник в Иерусалиме.

Правом на иммиграцию, которое у него есть в силу еврейского происхождения, миллиардер воспользовался после того, как у него возникли трудности с продлением британской визы.

"Он прилетел на личном самолете, оформил документы и уже покинул Израиль", — сказал собеседник агентства на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен выступать с публичными заявлениями по этому поводу.

В профильных министерствах — внутренних дел, алии и абсорбции — отказались комментировать сообщения о репатриации Абрамовича.

"Миллиардер прошел в терминал (аэропорта) на общих основаниях — к помещению, где оформляют прибывших репатриантов. Там ему были выписаны удостоверение нового репатрианта ("теудат-оле") и удостоверение личности ("теудат-зеут")", — описывает процедуру русскоязычный интернет-ресурс "Вести", первым сообщившим о приезде Абрамовича.

Израильское гражданство дает Абрамовичу право безвизового въезда в десятки стран, включая Великобританию, а статус "нового репатрианта" — освобождение от налогов на десять лет и помощь в обустройстве на новой родине, так называемую "корзину абсорбции".

В Израиле бизнесмен давно ведет филантропическую и коммерческую деятельность, инвестируя в компании высокотехнологического сектора и недвижимость.