Во Франции умер миллиардер Серж Дассо, чья комп

ПАРИЖ, 28 мая — РИА Новости. Французский бизнесмен, политик, миллиардер Серж Дассо умер в возрасте 93 лет, сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что Дассо скончался в своем кабинете в результате сердечного приступа, врачи не смогли его спасти. Семья предпринимателя и группа Dassault позднее объявят о всех моментах, касающихся похорон.

Serge Dassault, cinquième plus grande fortune française, est mort à 93 ans: https://t.co/I0R8sqXU7T pic.twitter.com/a8bwWOfMVH — BFM Business (@bfmbusiness) 28 мая 2018 г.

Дассо — один из самых известных французских предпринимателей в области аэронавтики вооружения, сын авиаконструктора Марселя Дассо. Помимо унаследованного от отца концерна Dassault, который в числе прочего занимается производством истребителей Mirage, бомбардировщиков Rafale и гражданских самолетов Falcon, Дассо владел контрольным пакетом акций компании Socpresse, в которую входят газеты Figaro и Express.