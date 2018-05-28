В Израиле рассказали, почему сработали сирены на границе с Газой

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая — РИА Новости. Израильские военные сообщили, что причиной срабатывания сирен тревоги в населенных пунктах на границе с сектором Газа стал пулеметный огонь с территории палестинского анклава. Информации о наличии пострадавших или материального ущерба пока не поступало.

"После сообщений о сиренах в городе Сдероте и в региональном совете Шаар ха-Негев был выявлен случай пулеметного огня из сектора Газа в направлении Израиля", — сказано в пресс-релизе.

Сирены тревоги обычно используются для оповещения населения о ракетных обстрелах. Ранее в понедельник израильский танк атаковал наблюдательный пункт боевиков в ответ на попытку нарушения границы двумя палестинцами и обстрел с территории анклава при попытке их задержать.