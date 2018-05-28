Новые выборы в Италии состоятся не позднее января

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Новые выборы в Италии состоятся в период с сентября по январь, заявил РИА Новости посол страны в РФ Паскуале Терраччано.

"Я думаю, у нас будут новые выборы. Я не знаю точно когда — где-то в период между сентябрем и январем", — сказал посол.

В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла фактически наложил вето на проект правительства, который ему предложил поддержанный "Движением 5 звезд" и "Лигой" кандидат Джузеппе Конте. Препятствием для формирования нового кабинета стала кандидатура министра экономики. "Лига" совместно с "Движением" настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, но Маттареллу не устроили его взгляды на общеевропейскую монетарную политику. Конте, которому Маттарелла поручил сформировать правительство и предоставить список министров, вернул президенту соответствующий мандат.

Экономист Карло Коттарелли, получивший вместо Конте мандат на формирование правительства Италии, заявил, что при отсутствии доверия его кабмину в парламенте внеочередные выборы пройдут в стране "после августа".